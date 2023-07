In der Nacht zum Montag alarmierten zwei Männer im Alter von 22 Jahren im Dresdner Stadtteil Löbtau den Rettungsdienst. Anscheinend vermuteten sie einen gemeinsamen Bekannten in Not. Da niemand öffnete, wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Polizei wies die Feuerwehr an, die Wohnungstür mit ihrem Spezialwerkzeug zu öffnen. Wenig später eskalierte die Situation. Der Polizei zufolge baten die Feuerwehrleute die beiden Männer vor Ort zu warten, um zur "Klärung des Sachverhaltes beizutragen". Der Feuerwehr zufolge forderten die beiden Männer wiederum Informationen von den Feuerwehrleuten, die aber die Einsatzkräfte vor Ort nicht geben konnten.

Feuerwehrmann kriegt Fußtritte und Schläge ab

Laut Feuerwehr kam es im weiteren Verlauf zunächst zum Wortgefecht und zu "verbalen Entgleisungen" gegenüber den Einsatzkräften. Wenig später griff einer der beiden Männer einen der Feuerwehrmänner an: "Der 22-Jährige verteilte Fußtritte und Schläge in den Bauch", sagte Feuerwehrsprecher Pierre Steffen Bedrich. Der Feuerwehrkamerad kam zunächst zur Behandlung leicht verletzt in ein Krankenhaus. Wenig später konnte er wieder entlassen werden. Laut Polizeisprecher Karsten Jäger war der Angreifer "stark alkoholisiert".

Wir sind die Guten. Dass kann nicht sein, dass so etwas passiert! Dass Helfende verletzt werden, ist ein absolutes No-Go! Pierre Steffen Bedrich Feuerwehr Dresden

Bei der Dresdner Feuerwehr sorgt der Vorfall für Entsetzen und Wut: "Wir sind die Guten. Dass kann nicht sein, dass so etwas passiert! Dass Helfende verletzt werden, ist ein absolutes No-Go!" sagt Pierre Steffen Bedrich von der Feuerwehr Dresden verärgert. Gewalt gegen Einsatzkräfte sei indiskutabel, so der Feuerwehrsprecher.



Das Team der Feuerwehr stelle sich gegen jedweden Angriff auf Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und allen anderen Helfenden. Beleidigungen und Gewaltandrohungen im Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst seien dem Feuerwehrsprecher zufolge längst keine Seltenheit mehr.

