Demnach soll es sich bei den in den Jahren 2015 und 2016 erworbenen Dokumenten teilweise um Fälschungen handeln. Bei den Objekten handle es sich um Schriftstücke von oder an Personen, die am Attentat auf Adolf Hitler und dem Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 beteiligt gewesen sein sollen.

Der Wehrmachtsoffizier Stauffenberg und seine Mitstreiter hatten am 20. Juli 1944 versucht, Adolf Hitler mit einem Bombenattentat zu töten und das NS-Regime zu stürzen. Die Widerstandskämpfer scheiterten und wurden hingerichtet. Die Erinnerung an sie gilt heute als zentraler Bezugspunkt in der Werteorientierung der Bundeswehr, jährlich wird in Gedenkfeiern an ihre Tat erinnert.