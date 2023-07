Seit Oktober 1936 studierte Stauffenberg an der Kriegsakademie in Berlin. Er las Hitlers "Mein Kampf", ohne sich an dessen verbrecherischen Grundsätzen wie Judenvernichtung, Beseitigung der Demokratie und Abschaffung von grundsätzlichen Rechten zu stoßen. Wie für viele Vertreter seiner Generation war auch für ihn die Revanche für den "Schandfrieden" von Versailles ein Antriebsmotiv. In Adolf Hitler sahen Stauffenberg und viele andere junge Offiziere den Mann, der ihnen die Mittel dazu an die Hand gab. 1938 absolvierte Stauffenberg in Berlin eine Generalstabsausbildung. Anschließend arbeitete er als Zweiter Generalstabsoffizier der obersten militärischen Führung zu. 1938 nahm er an der Besetzung des Sudetenlands teil, das nach dem Münchner Abkommen an das Deutsche Reich angegliedert wurde. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 wurde er als Oberleutnant in einer Panzerdivision im Polen-Feldzug eingesetzt.

Stauffenberg, Hitler und Keitel (v.l.n.r.) nur wenige Tage vor dem Anschlag in der Wolfsschanze. Bildrechte: imago images / Photo12