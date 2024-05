Europawahl-Panne Briefwähler in Dresden erhalten Stimmzettel aus NRW

Die Stadt Dresden ruft 320 Stimmzettel für die Europawahl am 9. Juni zurück. Sie seien eigentlich für Nordrhein-Westfalen bestimmt und versehentlich an Briefwähler in der sächsischen Landeshauptstadt verschickt worden, teilte die Verwaltung am Mittwoch mit. Bildrechte: IMAGO / Silas Stein

320 von 120.000 verschickten Stimmzetteln fehlerhaft

Insgesamt wurden den Angaben zufolge bereits an mehr als 120.000 Wahlberechtigte in Dresden Briefwahlunterlagen verschickt. Der damit beauftragte Dienstleister habe aber vom Druckdienstleister des Freistaates Sachsen auch eine Charge Europawahl-Stimmzettel erhalten, die für das Wahlgebiet Nordrhein-Westfalen vorgesehen sind. Sie unterscheiden sich unter anderem in der Reihenfolge, in der die Parteien aufgeführt sind. Außerdem tritt die CDU in beiden Bundesländern mit getrennten Landeslisten an, auf denen die Namen unterschiedlicher Kandidaten stehen.

Richtigen Stimmzettel nutzen