Mit der neuen Komödie "Die Rumba Therapie" des französischen Regisseurs Franck Dubosc beginnen am Donnerstagabend die Dresdner Filmnächte. Wie die Veranstalter mitteilten, ist es eine von fünf Premieren zum Kinostart der Geschichte eines mürrischen Einzelgängers, der sich nach einem Herzinfarkt seiner Tochter erinnert und nach 20 Jahren deren Nähe sucht. Dubosc schrieb auch das Buch und spielt die Hauptrolle. Als Gast ist der Autor Michel Houellebecq dabei - als Schamane.

Die Dresdner Filmnächte gehen in diesem Sommer eine Woche länger. Bildrechte: dpa

Kaisermania-Konzerte bereits ausverkauft

Bis zum 27. August - eine Woche länger als sonst - sollen an der Elbe bei den Dresdner Filmnächten 80 aktuelle Filmproduktionen und Klassiker über die riesige Leinwand am Königsufer flimmern. Dazu sind elf Konzerte geplant. Auf der Bühne unterhalb des Finanzministeriums werden dazu unter anderem Cro, Feine Sahne Fischfilet, Silbermond und Peter Fox erwartet sowie Stammgast Roland Kaiser. Dessen schon traditionelle Kaisermania umfasst in diesem Jahr fünf ausverkaufte Auftritte.

Die Filmnächte finden mittlerweile zum 33. Mal statt. Nach starken Einbrüchen aufgrund der Corona-Einschränkungen 2020 und 2021 war 2022 mit mehr als 273.000 Gästen ein Rekordjahr.

Weitere Sommerkinos in Sachsen

Auch in anderen sächsischen Städten gibt es Sommerkinoevents. Auch wenn dieses Jahr die Chemnitzer Filmnächte abgesagt wurden, veranstaltet das Kino Metropol in Chemnitz ab 30. Juni Freilichtkino im Tuffner Hof. In Leipzig laufen bereits auf der Feinkost und in der Spinnerei die Sommerkinos. Ein weiteres startet am 12. Juli im Scheibenholz.