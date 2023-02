Der 76-jährige Libeskind habe mit seiner Architektur einen angemessenen Rahmen für das Erinnern an die Opfer von Holocaust, Krieg und Terror geschaffen, hieß es zur Begründung vom Verein Friends of Dresden. Libeskind sagte in seiner Dankesrede, in der Architektur gehe es darum, Orte des Verständnisses zu schaffen. "Wenn wir Frieden erreichen wollen, dann brauchen wir eine offene Gesellschaft, in der Krieg, Fatalismus und Gewalt keinen Platz mehr haben." Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer warb nachdrücklich darum, so schwer es auch angesichts der fast einjährigen russischen Invasion in der Ukraine falle, den Dialog mit Russland aufrechtzuerhalten - für die Zeit nach dem Krieg.



Libeskind wurde 1946 als Kind einer jüdischen Familie im polnischen Lodz geboren. 1957 emigrierten die Eltern nach Israel, 1960 ging die Familie in die USA. Zu seinen ikonischen Gebäuden zählen unter anderem das Jüdische Museum in Berlin, das Imperial War Museum in Manchester und das Holocaust-Mahnmal in Amsterdam. In Dresden wurde nach seinen Entwürfen das Militärhistorische Museum der Bundeswehr gebaut.