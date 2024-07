Bildrechte: picture alliance / Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa | Arno Burgi

20. Juli 1944 Gedenkveranstaltung in Dresden: Erinnern an Stauffenberg und den Widerstand gegen Hitler

Hauptinhalt

20. Juli 2024, 07:00 Uhr

Mit einer Gedenkveranstaltung auf dem Dresdner Nordfriedhof wird am Sonnabend an die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 erinnert. An diesem Tag hatte Claus Schenk Graf von Stauffenberg ein Attentat auf Adolf Hitler verübt, das der Diktator überlebte. Die Veranstaltung wird von der Bundeswehr, dem Land Sachsen und der Stadt Dresden organisiert.