Die Schuldnerberatung in Dresden will künftig mehr Angebote machen. Denn es suchen immer mehr Betroffene die Schuldnerberatung auf. Im vorigen Jahr wurden in den fünf Zentren der Dresdner Einrichtung 4.077 Fälle beraten und bearbeitet. Das waren gut 200 mehr als im Jahr 2022, informierte die Stadt Dresden.

Als Hauptursachen für Überschuldung in Dresden gelten demnach: Arbeitslosigkeit, lange Krankheit oder auch gescheiterte Beziehungen und das Aufgeben der Selbstständigkeit. Die meisten Schulden gab und gibt es laut Stadtverwaltung in den Bereichen Mietzahlungen und Energiekosten-Rechnungen.

Bildrechte: IMAGO/YAY Images

Tipps, Workshops und Seminare für gefährdete Gruppen

Mit gezielten Hilfen und Gesprächen will die Schuldnerberatung frühzeitig vermeiden helfen, dass Menschen in die Schuldenfalle gelangen. Das Angebot richte sich besonders an junge Menschen, Familien und Geringverdiener. Diese Gruppen seien besonders von Überschuldung gefährdet.