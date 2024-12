Dem Gericht zufolge müssen Anfragen zu einzelnen Angelegenheiten der Stadt nach der Sächsischen Gemeindeordnung beantwortet werden. "Das Thema wurde in der Öffentlichkeit mit den Bürgern diskutiert. Damit ist ein aktueller Bezug da", sagte OVG-Sprecher Peter Kober MDR SACHSEN. Der Oberbürgermeister durfte laut OVG den Kläger auch nicht darauf verweisen, selbst im Stadtarchiv zu recherchieren.

Die Gruppe RIKA (Rassismus ist keine Alternative) Radebeul hatte 2021 in einem Brief an alle Stadtratsfraktionen verlangt, die Umbenennung der Mohrenstraße und des Mohrenhauses zu diskutieren. Die Stadt Radebeul hatte daraufhin zwei Bürgergespräche organisiert. Auf MDR-Anfrage, ob Radebeul die Antwort nachreicht, sagte eine Stadtsprecherin: "Das Urteil und Urteilsgründe zu diesem Fall liegen uns als Stadtverwaltung Radebeul aktuell noch nicht vor. Daher können wir derzeit noch keine Auskunft zum Fall geben."