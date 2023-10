Ein Scherz bei einer Halloweenparty ist für einen 21-Jährigen in Dresden nach hinten losgegangen. Er hatte sich laut Polizei in einer Diskothek in Dresden-Weißer Hirsch als Bankräuber verkleidet und seinen Rucksack mit unechten Geldscheinen gefüllt. Die Scheine seien zwar gekennzeichnet, doch in Druck und Größe echten Euro-Scheinen ähnlich gewesen.

Bildrechte: IMAGO / BildFunkMV