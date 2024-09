Damit so eine riesige Veranstaltung glattläuft, braucht es natürlich allerhand Menschen, die das Ganze überhaupt erst ermöglichen. Im Gegensatz zu Sportlern und Prominenz leisten sie ihre Arbeit aber ohne öffentliche Aufmerksamkeit. Viele von ihnen treibt die Liebe zum Sport und die Hoffnungen zum umgebauten Stadion am Eröffnungsabend an.

Wir haben drei Jahre gewartet, bis wir endlich wieder hier rein können. Ein Gänsehautmoment. Luise Hadan Cheerleader, Dresden Monarchs

Cheerleading bei Leichtathletik statt Football

Damit das Publikum von ganzem Herzen bei den Wettkämpfen anfeuern kann, muss es erstmal in Euphorie versetzt werden. Dafür ist Luise Hadan mit ihrem Team heute hier. Seit fünf Jahren ist sie Cheerleader und treibt normalerweise die Footballmannschaften der Dresden Monarchs an. Im Heinz-Steyer-Stadion hat sie mit ihrem Verein eine besondere Aufgabe. Während der Eröffnungszeremonie geben sie eine eigene Show mit beeindruckenden Hebefiguren und Sprüngen zum Besten. Das kommt beim Publikum gut an. Doch voller Begeisterung ist Luise Hadan auch selbst - wegen des neuen Stadions. "Wir haben drei Jahre gewartet, bis wir endlich wieder hier rein können. Ein Gänsehautmoment." Das Stadion sei das Zuhause der Monarchs, welche wegen des Umbaus auf die Bärnsdorfer Straße umziehen mussten. Im Vergleich dazu hätte es hier eine ganz andere Atmosphäre, berichtet sie freudig. Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Helfer sein hat auch Vorteile

Schließlich starten die Wettkämpfe des Abends. Als Neuauflage des "Goldenen Ovals" wurde das Leichtathletik-Meeting beworben. Es wird gesprintet, gelaufen, gesprungen und auch Diskus und Speer geworfen. Athleten sind teils weit angereist, um dabei zu sein. Einige waren zuletzt in Paris bei den Olympischen Spielen. Zusätzlich zu den Sportlern laufen aber auch überall Menschen in weißen Trikots über die Laufbahn und den Rasen. Sie sind die freiwilligen Helfer der Veranstaltung. Die "Volunteers" sorgen dafür, dass alles möglichst reibungslos abläuft. Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Eine Aufgabe ist beispielsweise das Umbauen zwischen den Sportarten. Dafür ist Tore Machnow eingeteilt. Nach dem Diskuswerfen soll er mit den anderen Volunteers das Infield fürs Speerwerfen umbauen. Er selbst ist auch Leichtathlet beim Dresdner Sportclub, heute hilft er aber nur und schaut zu. Denn als Helfer könne man in noch mehr Aspekte dieser großen Veranstaltung hineinschauen und hautnah dabei sein, berichtet er. Deshalb habe er sich als Freiwilliger gemeldet. Auch er freut sich über das neue Stadion. "Ich denke, dass Sport total wichtig ist für eine Stadt und die Entwicklung. Und, dass dieses Stadion dazu beiträgt."

Auch Kampfrichter haben Gefühle



Die Helder komme natürlich, um den Sport hautnah zu sehen. Doch manche schauen noch genauer hin - die Kampfrichter. Irgendjemand muss schließlich die neuen Stadionrekorde festhalten.

Ich war nicht so eine große Sportskanone. Uta Jepel Kampfrichterin

