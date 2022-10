Der frühere sächsische Finanzminister Horst Metz ist tot. Nach Angaben seiner Familie starb er im Alter von 77 Jahren. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer würdigte ihn als engagierten Finanzpolitiker. Sachsen sei für solide Finanzen und umsichtiges Wirtschaften bekannt, so Kretschmer: "Horst Metz hat daran mitgearbeitet und diesen Kurs in seiner Amtszeit entscheidend mitgeprägt." In Gedanken sei er bei Metz' Familie und wünsche ihr viel Kraft und Zuversicht.