"Zufrieden bin ich nicht", sagt Cosmo. Der Student der Fahrzeugtechnik an der HTW Dresden hat gerade ein E-Auto in einer Parklücke auf dem Gelände der Hochschule abgestellt. Ein bisschen schief steht der weiße Wagen zwischen den Banden. "Bei den Trainings lief es besser, ich stehe ganz schön schief!"

Cosmo nimmt an diesem Dezembertag an einem kleinen Wettbewerb teil, einer Simulation. Die Idee dafür hatte Toralf Trautmann, Professor für Kraftfahrzeug-Mechatronik an der HTW. Das Ziel für die Studierenden: Schneller und idealerweise genauer rückwärts einparken als das automatisierte System des Skoda. "Eine handvoll Studierende war der Meinung, sie könnten das besser als die Technik", sagt Trautmann. "Das finden wir jetzt raus!"