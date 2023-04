Aus persönlichen Erlebnissen zu berichten, die Followerinnen und Follower nah heran zu lassen und teilhaben zu lassen, auch an Persönlichem, gehöre für sie dazu, sagt Michelle. Trotzdem gebe es klare Grenzen: "Es geht niemanden was an, wie oft ich Sex habe oder wo ich wohne." Teile der Wohnung, vor allem auch vor der Haustür, seien zum Filmen tabu. "Mir ist es wichtig, einen Rückzugsort zu bewahren und der ist in meinen vier Wänden. Draußen darf mich aber jeder gern ansprechen!"