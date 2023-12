Ein 15-Jähriger hat am Donnerstagabend in Dresden einen Unfall verursacht und dabei mehrere Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Jugendliche mit einem Wagen durch Dresden-Johannstadt, als er in einer Linkskurve in der Hopfgartenstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei stieß er laut Polizei gegen einen Transporter. Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto des 15-Jährigen auf die linke Fahrbahnseite geschleudert worden, wo er gegen einen anderen Pkw gestoßen sei. Dieser sei mit vier weiteren Wagen zusammengeschoben worden.