Auf der A14 bei Leipzig hat es am Montag einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein elf Jahre altes Kind versucht, mit einem SUV die Autobahn an der Abfahrt Leipzig-Nord zu verlassen. Dabei habe es die Kontrolle über das Auto verloren und sei gegen die Mittelleitplanke gefahren. Daraufhin sei der Wagen von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen, sagte eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN.

Der Elfjährige saß laut Polizei allein in dem Auto. Das Kind wurde verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahnabfahrt war für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt, ist aber mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben. Warum das Kind allein mit dem Auto unterwegs war, wem der Wagen gehört und wie genau es zu dem Unfall kam, sei derzeit noch nicht klar, so die Sprecherin.