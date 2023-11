Die 15-Jährige war nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag im Jerichower Land in Sachsen-Anhalt in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Baum auf das Dach des voll besetzten Autos gestürzt. Die Feuerwehr habe die fünf Insassen befreien müssen.