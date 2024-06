Bildrechte: MDR/Julia Schönfeld

Kursangebot in Dresden Zurückhalten statt reinreden: Tipps für werdende Großeltern

01. Juni 2024, 11:30 Uhr

Für junge Eltern gibt es massenweise Ratgeber, Literatur, Kurse, Chatgruppen, Foren - dazu noch die gut gemeinten Ratschläge der eigenen Eltern. Sie geben ihre Erfahrungen nur zu gern weiter, auch ungefragt. Doch sind die damaligen Methoden und Verhaltensweisen noch up to date? Viele junge Eltern bezweifeln das und Experten geben ihnen teilweise recht. Das Gesundheitsamt und die Volkshochschule in Dresden bieten deshalb erstmals einen Kurs für werdende Großeltern an.