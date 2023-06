Die Hardrock-Band Kiss lässt zum ersten Mal in Dresden ihre heißen Gitarrenriffs klingen. Die US-Kultrocker rund um Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer und Tommy Thayer heizen ihre Fans am Mittwochabend in der Dresdner Messe mit einem Rock-Spektakel mit Pyros, Feuer, Lasern und viel Blut ein.

Bei der zweieinhalbstündigen Show werden Fans Kultsongs wie "I Was Made For Lovin’ You", "Love Gun", "Deuce" oder "Rock And Roll All Nite" und weitere Songs aus 24 gold- und platinveredelten Studioalben der Hardrocker mitsingen können.

Kultrocker beeinflussen Bands wie Die Ärzte

Die Rocker von Kiss, die ihre Karriere 1973 in New York starteten, gehören mit mehr als 100 Millionen weltweit verkauften Alben zu den erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten. Mit ihren unverwechselbaren Make-Upa und Kostümen wurden Kiss zu Kultstars der Musikrichtung Glam Rock. Mit ihrem Musikstil beeinflussten sie Bands wie Nirvana und Metallica oder die deutsche Band Die Ärzte. Die Kultstars von Kiss rockten 2019 vor 10.000 Fans in Leipzig. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Wegen hoher Nachfrage zusätzliche Termine