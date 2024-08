Erst im November letzten Jahres auf der Landwirtschaftsmesse "Agritechnica" in Hannover vorgestellt, rollt der Riesenmähdrescher jetzt über Sachsens Felder. Er schafft mit seiner Leistung das, wofür der Landwirt in der gleichen Zeit sonst zwei Mähdrescher aufs Feld schicken müsste. "Der ist bedeutend leistungsfähiger, hat viel wenig Verluste und mehr Durchsatz. Außerdem fährt es sich mit dieser Maschine viel entspannter. Das macht wirklich richtig Spaß", sagt Vorführfahrer Ulf Gedig.

Spaß haben sie bei der Getreide-Ernte eine halbe Autostunde weiter östlich in Obergurig auch. Allerdings gibt es dort nicht ganz so moderne Technik. Dafür kommt sie aber aus eigenem Hause, vom Fortschrittwerk in Singwitz gleich um die Ecke. Baujahr 1963. "Ich würde sagen, die funktioniert nicht schlecht. Wenn man einfach mal sieht, was die Maschine leistet und was sie kostet, ist man mit der Technik immer noch gut bedient", sagt Hobbylandwirt Alexander Rahn.