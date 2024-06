Die Kontrolle der Wiesen muss direkt vor dem Mähen erfolgen. "Das Kitz hat sonst auch keine Chance", weiß Reinhold. "Der Fluchtreflex ist in den ersten 14 Tagen nach der Geburt noch nicht ausgeprägt. Die Muttertiere setzen ihre Kitze bewusst zum Schutz in die hohen Wiesen." Da sie tief geduckt in der Wiese lägen, hätten auch die Bauern beim Mähen keine Chance, die Tiere vom Traktor aus rechtzeitig zu entdecken.

Bildrechte: Alexander Reinhold

Kitze werden in Transportbox in Sicherheit gebracht

Sobald sie kleine Wärmepünktchen sichten, schalten die Drohnenpiloten auf den normalen Kamerazoom, um die Wärmequelle zu analysieren. Damit können sie dann auch die Helfer per Funkgerät passgenau an die richtige Stelle in der Wiese lotsen. Die Helfer bekommen vorab genaue Infos, damit sie wissen, wie ein Rehkitz richtig zu bergen ist. "Sie tragen spezielle Handschuhe, reißen Grasbüschel von der Wiese raus und setzen das Kitz dann in eine Transportbox", so Reinhold.

Die Kiste stehe dann während der Mahd in ausreichender Entfernung zur Wiese und werde bewacht, bis die Wiese gemäht ist. "Die Ricke ist immer in der Nähe und beobachtet das ganz genau", erzählt der Unternehmer. "Sobald das Kleine dann freigesetzt ist, holt sie es wieder ab und verzieht sich zurück in die Wälder."

Bildrechte: Alexander Reinhold

Mehr als 20 Rehkitze aus 1.000 Hektar Wiese gerettet

Das Kontrollieren der Wiesen vor dem Mähen ist im Tierschutzgesetz geregelt und auch mit Bußgeldern belegt. Drohnen sind dabei allerdings nicht vorgeschrieben. Reinhold bietet diese bezahlte Dienstleistung mit seinem Unternehmen seit 2023 für Jagdgenossenschaften oder landwirtschaftliche Betriebe an.

In einem 20-Kilometer-Umkreis um Oelsnitz im Erzgebirge haben er und sein Team rund 1.000 Hektar Wiese überflogen und mehr als 20 Rehkitze aus den Wiesen gerettet. "Das höchste Ergebnis waren einmal sieben Kitze in einer Wiese", so Reinhold. Auch nächstes Jahr will er im Mai und Juni wieder mit seinem Team über den Wiesen unterwegs sein.