In Mittweida ist am Montagabend ein Mähdrescher durch ein Feuer fast vollständig zerstört worden. Wie die Polizei mitteilte, war es offenbar durch einen technischen Defekt zur Flammenbildung gekommen. Dadurch seien das abgeerntete Feld sowie der Mähdrescher selbst in Brand geraten. Die Feuerwehr habe den Brand löschen können. Während der Löscharbeiten war nach Angaben der Polizei die Dorfstraße in Mittweida voll gesperrt. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 300.000 Euro.