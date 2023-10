Bildrechte: imago images / INSADCO

27. Oktober 2023, 05:00 Uhr

Haus abreißen und danach größer bauen, denn die Sanierung wäre viel zu teuer - so argumentierte ein Immobilienbesitzer und kündigte sechs Mietparteien in Dresden die Wohnungen. Nach deren Auszug bot er das leere Haus der Stadt Dresden zur Anmietung für Asylsuchende an. Jetzt sagt der Vermieter, das sei nur zur Zwischennutzung gedacht. Der Mieterverein Dresden kann darüber nur mit dem Kopf schütteln und hat einen Tipp für die Ex-Mieter.