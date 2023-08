Das Netz der öffentlichen Toiletten in Dresden soll ausgebaut werden. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch ankündigte, sollen ab Anfang 2024 insgesamt 13 neue Anlagen errichtet werden. Für den Bau stünden zwei Millionen Euro im Haushalt bereit.

Insgesamt zwei Millionen will Dresden in den Ausbau der öffentlichen WCs stecken. (Archivbild) Bildrechte: Colourbox.de

Die Benutzung der neuen WCs soll gebührenfrei möglich sein, so die Stadt. Alle öffentlichen Toiletten würden unisex und barrierefrei gebaut. Je nach besonderen Anforderungen am Standort könnten dann durch zusätzliche Urinale oder weitere Geschlechter getrennte Toilettenmodule ergänzt werden. Alle Standorte würden auf dem Themenstadtplan der Stadt eingetragen, hieß es. Gemeinsam mit den öffentlich nutzbaren Toiletten in Rathäusern, Bahnhöfen und Einkaufszentren werde es dann in Dresden mehr als 80 öffentliche Toiletten geben, hieß es.