In der Grundschule Connewitz in Leipzig öffnet Schulleiterin Katharina de Vette die Kabinentüren. Auf den ersten Blick nichts zu beanstanden: Klopapier in jeder Kabine. Die Klospülung funktioniert. Viel Licht, weiße und sonnengelbe Fliesen. Nichts demoliert, keine Schmierereien.