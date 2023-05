Zu Pfingsten vor 20 Jahren waren die neuen Glocken der Frauenkirche erstmals über Dresden erklungen. Daran ist am Pfingstsonntag in einem sehr gut besuchten Gottesdienst in der Frauenkirche erinnert worden. Tausende Menschen hatten sich am 7. Juni 2003 vor der fast fertig wiederaufgebauten Frauenkirche versammelt, um die Glockenweihe mitzuerleben und dem Klang von Jesaja, Johannes, Jeremia, Josua, David, Maria, Philippus und Hanna zu lauschen. So heißen die sieben neu gegossenen Glocken und eine historische Glocke, die zu Pfingsten 2003 erstmals gemeinsam erklangen.

Nur eine der Original-Glocken war erhalten geblieben. "Drei Glocken waren für Kriegszwecke eingeschmolzen worden. Die letzte verbliebene ist 1945 beim Brand und Zusammensturz vernichtet worden", berichtete der leitende Architekt der Frauenkirche Thomas Gottschlich.

Der leitende Architekt der Frauenkirche, Thomas Gotschlich, steht vor der Friedensglocke. Bildrechte: mdr/michael dulig

Achtstimmiges Festgeläut nur zu drei Anlässen im Jahr

Nächste Gelegenheit, das volle achtstimmige Geläut jeweils zehn Minuten lang zu hören, bietet sich am Pfingstmontag vor und nach dem Hauptgottesdienst (10:30, 10:50 Uhr und am Ende gegen 12 Uhr). Danach müssen sich die Gläubigen, Dresdner und Touristen bis 2024 gedulden. Außer zu Pfingsten läuten alle Glocken nur am 13. Februar, dem Jahrestag der Kriegszerstörung der Kirche, und zum Osterfest.

Der Wiederaufbau der Frauenkirche von 1994 bis 2005 war für viele Menschen in Dresden, Deutschland und der Welt eine Herzenssache. Die neuen Glocken galten damals als einer von vielen Schritten auf dem Weg zur Wiedereröffnung des Gotteshauses. Schon als sie vor 20 Jahren im Mai 2003 in der Stadt ankamen, hatten sich zehntausende Menschen zur Präsentation und Weihe auf dem Schlossplatz versammelt. Frauenkirchenpfarrerin Angelika Behnke erinnerte jetzt zu Pfingsten an diese "überwältigenden Prozession", die "mehr als 150.000 Menschen erlebten".