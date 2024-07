Die Piratenpartei Deutschland ist eine politische Partei, die sich für Transparenz, Bürgerrechte und digitale Freiheit einsetzt. Vor zehn Jahren schaffte die Partei in Sachsen - trotz sinkender Umfragewerte - den Einzug in die Stadtparlamente Dresden, Chemnitz, Leipzig und Görlitz und zog zusätzlich in den Kreistag in Meißen ein. In Dresden sind die PIRATEN seitdem Teil der linken Mehrheit im Stadtrat. Bei der letzten Landtagswahl 2019 bekamen sie etwa 6600 Stimmen. Das sind 0,3 Prozent. In Sachsen hat die Partei in den letzten Jahren weiter an Einfluss verloren. Die Mitgliederzahl der Piratenpartei in Sachsen liegt aktuell bei rund 300 Mitgliedern (Stand: 2023).