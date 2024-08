Zehn Streifenwagen trafen wenig später am Ort des Geschehens ein. Die Polizisten stellten die vier Tatverdächtigen noch in der näheren Umgebung. Es handelte sich um eine 37-jährige Frau und Männer im Alter von 35, 36 und 37 Jahren. Der Staatschutz ermittelt nun gegen sie wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

Vier Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren, die wegen Tatverdachts kurzzeitig in Gewahrsam genommen wurden, befänden sich wieder auf freien Fuß, so die Polizei. Sie seien ihren Erziehungsberechtigten übergeben worden.

Der Vorsitzende des DGB Sachsen, Markus Schlimbach, verurteilt den Vorfall am Freitag aufs Schärfste. Man sei entsetzt. "Junge Menschen tätlich anzugreifen, die sich an einem Infostand für mehr Mitbestimmung und Solidarität einsetzen, ist erbärmlich und muss hart bestraft werden", so Schlimbach. Der Übergriff spiegele die Stimmung in Sachsen wider. Die Verrohung innerhalb der Gesellschaft trete immer mehr zu Tage und müsse stärker bekämpft werden.

In Sachsen findet am 1. September die Landtagswahl statt. In den vergangenen Tagen häuften sich Meldungen über Angriffe auf Standbetreuer oder Wahlkampfhelfer. So wurden in Dohna Helfer der Linken mit einer Machete angegriffen. In Dresden wurde ein Wahlkampfteam der Piraten mutmaßlich von Mitgliedern der sogenannten Elblandrevolte angegriffen.