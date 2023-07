Flugobjekte kippen in altes Schwimmbad

"Geflogen" werde nicht direkt, erklärt Hähnel. Da die Rampe nicht sehr steil sei, würden die Flugobjekte mehr in das Becken kippen, als dass sie fliegen. Auch kippen sie nicht wirklich in einen Teich, sondern in ein 16 Meter langes und 3,5 Meter breites Becken, sagt Hähnel. Das sei ein früheres Schwimmbecken gewesen, das seit 2002 jedes Jahr für den Wettbewerb mit Wasser gefüllt werde.

Marsmännchen startklar im Raumschiff

Lilly steht an einem ganz besonderen Flitzer. Sie wird als Rennfahrerin mit einem Sportwagen ins Wasser düsen. Was ihr am Teichspringen besonders Spaß macht: "Das Reinspringen, weil ich eine Wasserratte bin." Gerade ziehen sich die kleinen und erwachsenen Teichflieger für den großen Wettbewerb um. Auf einmal taucht neben einem schachtelförmigen Fluggerät ein grünes Marsmännchen auf. Lilly und ihr Papa haben in diesem Jahr an diesem Flitzer gebastelt. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Ich habe ein Jahr an meinem Raumschiff gebaut. Rob Zoomer kommt seit sechs Jahren aus den Niederlanden zum Teichfliegen Possendorf

"Ich habe ein Jahr an meinem Raumschiff gebaut", sagt Rob Zoomer, der seine kugelförmige Alienmaske absetzt. Der Niederländer komme seit mehreren Jahren in seinem Urlaub zum Teichfliegen nach Possendorf. "Ich komme extra die 750 Kilometer von Amsterdam hierher. Ich bin hier so gerne, weil die Leute hier so super drauf sind." Bevor die Fluggeräte im Wasser landen, bewertet Moderator Wolle Förster zusammen mit der Jury das Aussehen. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Jury gibt Punkte für Landung und Optik

Dann wird es ernst. Der Wettbewerb beginnt. Die Jury verteilt ihre Punkte für ein ganzes Rundum-Paket an die besten Flugkisten, sagt René Hähnel. Einen Extrapreis - eine Flasche Sekt oder ein kleiner Windmühlen-Pokal - geht an das optisch schönste Flugobjekt. Beim Flug in das Becken gebe es Punkte für die Weite und Landung. "Etwa ob es schön landet, wie es sich für ein Flugzeug gehört", sagt Hähnel und lacht.