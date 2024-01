Der Angeklagte wollte sich vor Gericht zu den Vorwürfen zunächst nicht äußern. Zuvor hatten die Verteidiger auch am zweiten Prozesstag mehrere Anträge eingebracht. Unter anderem wollten sie Formfehler der Ladung geltend machen, um eine Aufhebung des Verfahrens zu erreichen. Die Verteidiger monierten zudem, dass die Verhandlung in Dresden und nicht am Wohnort ihres Mandanten in Berlin stattfindet.



Der Beschuldigte wird dem Berliner Remmo-Clan zugerechnet. Er soll den fünf im Mai 2023 verurteilten Tätern bei der Vorbereitung des Einbruchs in die sächsische Schatzkammer im Dresdner Residenzschloss geholfen haben.