Das Landgericht in Dresden hat einen Mann aus Pirna wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt. Nach Angaben des Gerichts muss der Mann für sechs Jahre und sechs Monate in Haft. Der Richter sah es als erwiesen an, dass der heutige 37-Jährige über Jahre hinweg insgesamt 30 Mädchen missbraucht hat.

Die Taten soll der Mann zwischen Ende 2017 und Mitte Oktober 2022 an verschiedenen Orten in Sachsen und Thüringen begangen haben. Die Kinder - oft erst ein bis vier Jahre alt - habe er bei Bekannten oder Familienfeiern getroffen, so die Anklage. Für seine Taten habe er unter anderem Gartenfeste oder Trainingslager des Sportvereins genutzt, in dem er als Fitnesstrainer gearbeitet hatte. Vor Gericht hatte der Mann aus Pirna ein Geständnis abgelegt.