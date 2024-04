In einem Klassenraum der Kurfürst-Moritz-Schule in Boxdorf bei Dresden ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizei Dresden MDR SACHSEN sagte, wurde das Schulgebäude aufgrund der starken Rauchentwicklung geräumt. Der Raum sei zum Zeitpunkt es Ausbruchs unbelegt gewesen. Die Feuerwehr habe den Brand mit einem Großangebot rasch unter Kontrolle bringen können, hieß es.

