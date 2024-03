Bei einem Brand in einer Werkstatthalle für Sportwagen sind am Montag sechs Personen verletzt worden. Wie die Feuerwehr Dresden mitteilte, war in der Halle ein Stapel Styropor in Brand geraten. Binnen kurzer Zeit sei die gesamte Halle mit Rauch gefüllt gewesen. Mehrere Personen hatten den Angaben zufolge versucht, das Feuer zu löschen und dabei giftigen Brandrauch eingeatmet.