Bis Freitag können Raumfahrtbegeisterte in den Technischen Sammlungen Dresden einen simulierten Raketenflug erleben. Wie die Sammlungen mitteilten, ist der sogenannte Space-Buzz One der Deutschen Raumfahrtagentur DLR zu Gast. Der speziell umgerüstete und begehbare High-Tech-Lastwagen ähnelt äußerlich einer liegenden Rakete und beherbergt im Inneren Virtuell-Reality-Technologie im Weltraumdesign. Auf speziell beweglichen Sitzen könnten jeweils neun Personen die 3D-Simulation eines Raketenstarts erleben und innerhalb von zwölf Minuten einmal virtuell um die Erde bis zum Mond fliegen.

Bei den virtuellen Überflügen über die Erde werden spezielle Klima- und Umweltthemen erklärt und verständlich gemacht, warum die moderne Raumfahrt diese Phänomene besonders gut aus dem All sichtbar machen kann. Die Weltraumreisenden im Space-Buzz erleben, wie Gletscher schmelzen, wie Flüsse und Seen austrocknen und der Regenwald riesigen Plantagen weichen muss. Dabei werden sie den Angaben zufolge virtuell von den beiden ESA-Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer begleitet.



Zuvor war das DLR-Vehikel auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin zu sehen und tourt seither durch Deutschland.