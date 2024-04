Anika Mehlis ist seit 2019 Analog-Astronautin und bereits bei einer früheren derartigen Mission in der Negev-Wüste in Israel dabei gewesen. Die Mikrobiologin und Ingenieurin für Umwelttechnik erzählt von einem straffen Zeitplan während der Mission in Armenien."Jeder Tag ist durchgetaktet - ähnlich wie auf der ISS", sagt Mehlis. Es gehe bei den Versuchen auch darum, Fehler zu machen und aufzuarbeiten, damit diese nicht bei einer realen Mission passieren.