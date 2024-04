In der neuen Spielzeit wird Frank Castorf "Dantons Tod" von Georg Büchner inszenieren.

Neben zahlreichen Klassikern steht eine Adaption von Hendrik Bolz' Buch "Nullerjahre" an.

Außerdem übernimmt Christiane Lehmann die Leitung der Bürgerbühne in Dresden

Das Staatschauspiel Dresden will mit seiner neuen Spielzeit für eine offene, vielfältige Gesellschaft werben. "Dafür steht das Programm der Spielzeit 2024/2025“, sagte Intendant Joachim Klement bei der Vorstellung der neuen Spielzeit am Dienstag. Zum Auftakt ist eine Neuinszenierung von Lessings "Nathan der Weise" zu sehen, einem Lehrstück der aufklärerischen Toleranz. Dem Staatsschauspiel Dresden zufolge zeigt das Stück nicht nur, wie schier unüberbrückbare Gegensätze überwunden werden, sondern auch, wie schwer es ist, diese Utopie in Zeiten der Krise zu bewahren.

Bildrechte: Staatsschauspiel Dresden/Sebastian Hoppe

Frank Castorf inszeniert "Dantons Tod"

Ein weiterer Höhepunkt: In der neuen Spielzeit wird Frank Castorf nach Dresden zurückkehren. 2022 hat er hier bereits "Wallenstein" inszeniert. In der kommenden Spielzeit widmet sich der Regisseur "Dantons Tod" von Georg Büchner. In seiner Inszenierung wird Castorf "die Beschäftigung mit den Grundlagen unserer heutigen Gesellschaft" fortführen, kündigt das Staatsschauspiel Dresden an.

Als moderne Klassiker finden sich unter andem "Die Ratten" von Gerhart Hauptmann und "Jane Eyre" nach Charlotte Brontë im Spielplan. Als Sommertheater Open Air 2025 setzt Robert Gerloff im Innenhof des Japanischen Palais Shakespeares "Ein Sommernachtstraum" in Szene.

Auch auf dem Programm: Liv Strömquist und Hendrik Bolz

Zudem ergründet Regisseurin Katrin Plötner nach "Ich fühl's nicht" erneut das theatrale Potential einer Graphic Novel von Liv Strömquist – am 5. Oktober 2024 feiert "Im Spiegelsaal" seine Premiere in Dresden. Eine weitere Adaption steht mit "Nullerjahre" an. Vorlage ist hier das gleichnamige Buch von Hendrik Bolz, das eine Coming-of-Age-Geschichte mit einer Analyse der 1990er und Nullerjahre im Osten verbindet. Außerdem ist eine Adaption von "Der Komet" zu sehen. Büchner-Preisträger Durs Grünbein verwebt in dem Text die Geschichte seiner Großmutter mit einem beeindruckenden Dresden-Porträt und einer Sozialstudie der dreißiger und vierziger Jahre in Deutschland.

Bildrechte: Sebastian Hoppe

Bürgerbühne startet mit neuer Leiterin in die Spielzeit

Mit Beginn der Spielzeit 2024/25 übernimmt Christiane Lehmann die Leitung der Bürgerbühne am Staatsschauspiel. Sie kehrt vom Deutschen Theater Berlin nach Dresden zurück, um dem Mitmach-Theater neue Impulse zu geben. Die Bürgerbühne ist im Kleinen Haus mit vier neuen Arbeiten vertreten, darunter unter anderem die Uraufführung "Droge Faust". Das Jugendprojekt zu Sucht und Rausch basiert auf Goethes "Faust". Christiane Lehmann inszeniert beim Rechercheprojekt "Klassenbeste" mit Töchtern und deren Müttern – inspiriert von Marlen Hobracks Buch "Klassenbeste - Wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet".