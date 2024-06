Clemens folgt in der Staatskanzlei in Dresden auf Oliver Schenk (CDU). Der wechselt zum 15. Juli ins Europäische Parlament und hatte daher seinen Rücktritt erklärt. Ministerpräsident Kretschmer dankte Schenk für eine "hervorragende Arbeit, Weitblick und großes Engagement bei der Koordination der Regierungsgeschäfte". Mit ihm verlasse ein enger Vertrauter die Staatskanzlei. Den Neuen in der Staatskanzlei stellte Kretschmer als Mann vor, der für seinen "großen Erfahrungsschatz in der politischen Steuerung, Koordinierung und Planung" bekannt sei. In Berlin habe er dies mit Einsatz und viel Geschick bewiesen und für Sachsens Interessen geworben.