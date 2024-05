Die politische Position ist also das Ja zu Verfassung?

In gewisser Weise schon, obwohl man natürlich immer sagen muss, dass die Verfassung das Gerüst, der Rahmen ist, innerhalb dessen politische Meinungen unbedingt kontrovers diskutiert werden müssen. Nehmen wir zum Beispiel die Losung "Abschieben schafft Wohnraum". Abgesehen davon, dass dieser Spruch an die 1940er-Jahre und die Diffamierung und Entrechtlichung von Juden erinnert. Es handelt sich hier um eine absolute Verallgemeinerung, die zur pauschalen Verurteilung einer gesamten Gruppe von Menschen führt. Dass der Staat nicht in der Lage ist, genügend Wohnraum zu schaffen, hat nichts damit zu tun, dass Menschen Schutz suchen.

Hier werden gleich mehrere Grundrechte berührt. Das Grundrecht auf Asyl (Artikel 5), das Gleichheitsprinzip in Artikel 3 - alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und niemand darf wegen seiner Herkunft benachteiligt werden - sowie Artikel 1: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Eine Pauschalisierung in dieser Form ist eine Entmenschlichung. Natürlich müssen wir in der Schule für Menschenrechte einstehen. Unbedingt!

Spüren Sie die politische Stimmung in der Schule?

Radebeul ist sehr bürgerlich mit einem niedrigen Migrationsanteil. Falls Sie Migranten treffen, sind es vor allem Russlanddeutsche und Asiaten. Der Ort ist vielen als Stadt der Millionäre bekannt und wegen der hohen Mieten treffen Sie vor allem die höheren Milieus. An unserer Schule gab es bislang eher einen linksliberalen Schwerpunkt. Bei der letzten Wahl in meiner Klasse haben jedoch 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler AfD gewählt. Das ist neu. Haben viele die Anhänger der Partei eher im ländlichen Raum verortet, muss man jetzt sagen: Der Rechtsruck ist in den Schulen und im urbanen Raum angekommen.

Sie lassen in Ihrer Klasse wählen?

Ich betreue drei neunte Klassen, die in meinem Unterricht sozusagen symbolisch wählen gehen. Einmal wählen die Schülerinnen und Schüler vor der Unterrichtseinheit zur Verfassung und dem politischen System Deutschlands mit seinen Parteien und einmal danach. Damit lässt sich gut rekonstruieren, inwieweit sich das Wahlverhalten ändert. Das Interessante: Sowohl vor als auch nach der Unterrichtseinheit war das Ergebnis fast gleich. Es handelte sich also nicht nur um eine spontane Momentaufnahme. Wir haben es auch schon erlebt, dass Schüler sich offen zur AfD bekannt haben, das hat es früher nicht so gegeben.

Wie erklären Sie sich das?

Wir haben keine Erklärung. Vielleicht werden zu Hause eher rechte Positionen verhandelt, vielleicht färbt der Stadtrat mit seinen sehr konservativen Positionen ab. Vielleicht liegt es an den Influencern der Neuen Rechten im Netz und dem Social-Media-Konsum. Vielleicht liegt es auch an vielen Faktoren auf einmal. Klar ist, die Neue Rechte bedient sich einer anderen Sprache, die klar und kantig ist. Das erreicht die Schüler.