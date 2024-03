Die Stasi habe aber auch ein wachsames Auge auf die Bevölkerung gehabt, gerade wenn es ums Westpaket ging. Liebscher zeigt der Besuchergruppe Bilder von Schwarzweiß-Fotografien. Westprodukte, wie Nutella, Nivea oder Jacobs-Kaffee, sind darauf zu lesen. Doch auch wenn DDR-Bürger an gesamtdeutschen Preisausschreiben teilnahmen oder Autogrammanfragen an Schauspieler oder Schlagerstars in der BRD stellten, machten sie sich verdächtig, erklärt Liebscher. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Die Postkontrolle der Stasi sei dafür technisch ausgezeichnet vorbereitet gewesen, so die Archivarin. Mit einer Bedampfungsmaschine seien Briefe geöffnet, danach wieder verschlossen und an die ahnungslosen Empfänger verschickt worden. Und das Geld, das die Westtante dem Enkel im Osten schickte, habe die Stasi auch oft aus den Briefen gestohlen. "Damit hat sie teure Fotoapparate und Kopiergeräte gekauft oder die Inoffiziellen Mitarbeiter bezahlt", so Liebscher.

Ein älterer Mann mit kurzen, grauen Haaren schaut sich nach der Führung die Ausstellung zur Geschichte der Stasi in Sachsen an. Der Dresdner habe damals mit seinem Sohn einen Tag nach der Erstürmung der Dresdner Stasi-Zentrale in der Bautzner Straße durch Bürgerrechtler am 5. Dezember 1989 das Objekt mit bewacht, erzählt der 82-Jährige. Die Bürgerrechtler haben so verhindern wollen, dass weitere Akten durch Stasi-Mitarbeiter vernichtet werden. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Der Dresdner, der anonym bleiben will, habe damals in der Stasi-Zentrale Dresden den Bereich der Kinderakten gesehen. "Es war schockierend", sagt er. Die Stasi hatte selbst vor den Jüngsten nicht haltgemacht. Sie wurden etwa von Erziehern ausgefragt, ob zu Hause das Sandmännchen läuft oder die Tagesschau. Der 82-Jährige habe selbst in seiner Stasi-Akte gelesen. Er sei von Nachbarn im Nebenhaus bespitzelt worden, sagt er. "Es war eine flächendeckende Überwachung überall."