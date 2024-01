In Leipzig wird eine Entscheidung um die künftige Gestaltung des Matthäikirchhofs, besser bekannt als ehemaliges Stasi-Gelände, erwartet. Der neue Entwurf für das Areal wird laut Stadtverwaltung am Donnerstag öffentlich bekanntgeben. Der Architekturhistoriker Arnold Bartetzky hofft, dass die Bauten der Stasi-Zentrale nicht abgerissen werden. Im Gespräch bei MDR KULTUR erklärte er: "Je mehr ich mich mit dem Areal beschäftigt habe, desto deutlicher bin ich für einen weitgehenden Erhalt und eine kreative Weiterentwicklung des Bestandes."

Die Stasi-Zentrale sei keine Architektur-Ikone, ist aber aus Sicht von Bartetzky dennoch erhaltenswert. Renommierte Künstler der DDR wie Karl-Heinz Adler und Friedrich Kraft hätten die Gebäude aus den 80er-Jahren mitgestaltet. Das spricht für den Architekturhistoriker eindeutig gegen einen Abriss. "Vor allem aber lassen sich die Bauten sanieren und mit einigen wenigen Eingriffen – einige Entwürfe weisen schon in die Richtung – freundlicher gestalten und zur Stadt hin öffnen, sodass dieser sehr großzügige Hof zu einem vielversprechenden öffentlichen Ort werden kann", erklärte der Experte.

Für den Erhalt der ehemaligen Stasi-Zentrale spricht aus Sicht des Architekturhistorikers auch ihr Denkmalwert. Die Gebäude hätten gar eine geschichtspolitische Bedeutung: Die Stasi habe "sich hier in der Stadt ausgebreitet und festungsartig verschanzt", so Bartetzky. Die Bauten müssten deswegen vollständig erhalten bleiben, um "die Inanspruchnahme der Stadt durch die Stasi" zu veranschaulichen. "Nur so können die Bauten letztendlich die Geschichte erzählen", betonte er im Gespräch bei MDR KULTUR.