Vor der Herausforderung des bargeldlosen Bezahlens steht derzeit auch der Verein "Sozial aktiv" im thüringischen Gera. Er betreibt unter anderem Tafel und Möbelhof in Greiz . Hier gibt es die Bezahlkarte für Asylbewerber bereits seit gut einem Monat als Modellprojekt. Erste Auswirkungen seien spürbar, sagt Vereinschefin Kathrin Kaul. "Eine einzige Person war bis jetzt da." Die habe aber Bargeld bei sich gehabt und hat deswegen die Lebensmittel mitbekommen. "Es wird jedoch zunehmen, denke ich." Auch hier sei das größte Problem der Möbelkauf, weil das für die Leute nicht mehr in bar bezahlbar sei.

Ärgerlich sei, dass die sozialen Einrichtungen vorab nicht in die Einführung des Bezahlkartensystems einbezogen gewesen seien, sagt Kaul. "Zu uns kam gar nichts. Also, wir wurden wirklich vor die Tatsachen gestellt." Sie würde sich wünschen, dass die Vereine in solche Entscheidungen einbezogen würden. Das bargeldlose Bezahlen sei kurzfristig für den Geraer Verein absolut unrealistisch.