Die Grüne Jugend in Sachsen kritisiert die sogenannten Trauermärsche der rechtsextremen Szene zum Gedenken an die Opfer der Bombardierung von Dresden. Landessprecherin Paulina Großeibl erklärte: "Wir bewerten es als einen Skandal, dass in unserer freiheitlichen Demokratie Neonazis aus ganz Europa - von den Sicherheitsbehörden geschützt - durch Dresden ziehen können." Man unterstütze das Bündnis "Dresden Wi(e)dersetzen" und fordere das Abschaffen des Gedenkens an den 13. Februar 1945. Ferner lehnt der grüne Nachwuchs im Freistaat auch die alljährliche Menschenkette ab. Die Grüne Jugend ruft zum Gegenprotest am heutigen Sonntag und am 13. Februar auf.