Mitte November wurde die Statue abgebaut, weil sich Schäden am Sockel, an den Fugen und Klinkersteinen zeigten. In einer Restaurierungswerkstatt in Wilsdruff wurde die Trümmerfrau nicht nur gereinigt, sondern erstmals auch gewachst. So soll die Figur vor störenden Umwelteinflüssen geschützt werden. Der neue Schutzmantel soll jährlich überprüft und gegebenenfalls stellenweise erneuert werden, hieß es. Die Kosten für die Sanierung der Plastik betragen nach Angaben der Stadt etwa 11.000 Euro.