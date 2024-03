Dresden Kran von Abschleppwagen reißt Oberleitung ab

Ein Abschleppwagen hat am Donnerstagabend in Dresden auf der Leipziger Straße unter der Eisenbahnbrücke einen Unfall verursacht. Wie die Polizei MDR SACHSEN bestätigte, war der Ladekran des Wagens gegen 19 Uhr am Fahrdraht der Oberleitung von der dort ebenfalls entlang führenden Straßenbahnlinie hängengeblieben. Dadurch wurde die Oberleitung heruntergerissen.