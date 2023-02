Schaden behoben, Ursache unklar Ausfälle und Verspätungen bei Straßenbahnen in Magdeburg

Wer am Donnerstagmorgen in Magdeburg auf die Straßenbahn angewiesen war, musste Verspätungen und Ausfälle in Kauf nehmen. Grund war ein Oberleitungsschaden, der noch am Morgen behoben wurden. Zahlreiche Bahnen konnten deswegen nicht pünktlich auf die Strecke geschickt werden.