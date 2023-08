Güterbahnhof Halle Mann nach Unfall mit Oberleitung schwer verletzt

Ein Mann aus Ungarn hat sich in Halle beim Versuch, den Güterbahnhof zu überqueren, schwer verletzt. Ersten Ermittlungen der Bundespolizei zufolge hat der 29-Jährige in der Nacht zum Sonntag einen Oberleitungsmast bestiegen, um die angrenzende Schallschutzmauer zu überwinden. Dabei sei es zu einem Stromüberschlag gekommen. Daraufhin sei er drei Meter in die Tiefe gestürzt und habe sich Verbrennungen am Oberkröper sowie am linken Oberschenkel zugezogen.