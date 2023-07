Dresden Auto bleibt im Gleisbett der Straßenbahn stecken

Ein Autounfall hat am Mittwochabend in der Dresdner Friedrichstadt zu großen Verkehrseinschränkungen geführt. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, kam ein 23 jähriger Mann wegen gesundheitlicher Probleme mit seinem Auto von der Straße ab. An der Löbtauer Straße, Ecke Fröbelstraße geriet es auf das Gleisbett der Straßenbahn und blieb dort stecken.