Ein Unbekannter hat am Montagabend in Leipzig zwei Wahlkämpfer der Linken angegriffen und verletzt. Ein 46 Jahre alter Helfer wurde vorübergehend ambulant im Krankenhaus behandelt, bestätigten die Polizei und Die Linke am Dienstag. Demnach waren die beiden Opfer Wahlkämpfer des verkehrspolitischen Sprechers der Linksfraktion, Marco Böhme. Der mutmaßliche Täter entkam. Neben Beleidigungen soll sich der Unbekannte als AfD-Sympathisant geäußert haben. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.