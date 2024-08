Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizei ermitteln gegen einen 37 Jahre alten Mann aus Dippoldiswalde. Ihm werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Beschuldigte am Sonntag seine ehemalige Lebensgefährtin in der gemeinsam genutzten Wohnung unter anderem durch Schläge und Würgen verletzt haben.

Der Frau war es den Angaben zufolge gelungen, aus der Wohnung zu fliehen. Der 37-Jährige wurde am Sonntag vorläufig festgenommen. Am Montag hat das Amtsgericht Haftbefehl erlassen. Laut Staatsanwaltschaft will er sich bislang nicht zu den Vorwürfen äußern.