Für CDU-Politiker Kretschmer ist "die Situation nicht vom Himmel gefallen". Man sei durch eine falsche Energiepolitik in ein "Tal des Todes" gekommen. Die Energie habe sich in Deutschland so sehr verteuert, dass eine Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr gegeben sei. Als Beleg nannte Kretschmer Investitionsentscheidungen und dass viele Unternehmen in die USA oder nach Osteuropa abwanderten. "Die Energiewende muss neu aufgesetzt werden. Es geht darum, den Preis unter Kontrolle zu bekommen. Der Preis für die Kilowattstunde muss so wie in den USA einstellig sein. Sie darf nicht 12 oder 14 Cent kosten."